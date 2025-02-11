Bedelsiz Artırım Onayı Bekleyen Şirketler

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI NEDİR?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin iç kaynakları veya kârları ile yeni hisse senetleri ihraç etmelerini ifade ediyor. Bu süreçte yatırımcıların hisse sayısı artıyor, ancak ek bir ödeme talep edilmiyor. Borsa yatırımcıları için bu tür artırımlar, şirketlerin finansal durumları ve büyüme potansiyelleri hakkında değerli bilgiler sunuyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketlerin bu tür artırımlar için yaptıkları başvuruları değerlendiriyor ve onay sürecini yürütüyor.

SPK ONAY BEKLEYEN ŞİRKETLER

Son dönemlerde bedelsiz sermaye artırımı için başvuruda bulunan ve SPK onayını bekleyen şirketler arasında yer alanlar şunlardır: Kuzey Boru (KBORU) %500, Mavi Giyim (MAVI) %100, Suwen Tekstil (SUWEN) %150, RTA Laboratuvarları (RTALB) %400, Türker Proje Gayrimenkul (TURGG) %1200, Maçkolik (MACKO) %300, Ostim Endüstriyel Yatırımlar (OSTIM) %274,80, Berkosan Yalıtım (BRKSN) %200, Arsan Tekstil (ARSAN) %976,06, Özsu Balık Üretim (OZSUB) %100, Agrotech Yüksek Teknoloji (AGROT) %100, BMS Çelik Hasır (BMSCH) %177,12, Ral Yatırım Holding (RALYH) %428,57, Ford Otomotiv (FROTO) %900, Enerya Enerji (ENERY) %6796,55, ICU Girişim Sermayesi (ICUGS) %400, Dagi Giyim (DAGI) %207,92, A1 Capital (A1CAP) %400 ve daha birçok şirket yer almakta.

ONAY SÜRECİ VE TAKİP YÖNTEMLERİ

SPK’nın bedelsiz sermaye artırımları için onay verme süresi, şirketlerin başvuru dosyalarının eksiksizliği ve inceleme süreçlerine göre değişiyor. Bu nedenle kesin bir zaman aralığı belirlemek mümkün olmuyor. SPK’nın haftalık bültenleri, bedelsiz sermaye artırımı başvurularının durumunu takip etmek açısından önemli bilgiler sağlıyor. Ayrıca, en güncel gelişmeler için SPK ve Borsa İstanbul’un resmi duyurularını takip etmek faydalı oluyor.