Bedia Akartürk, 68. Yılını Kutladı

BEDİA AKARTÜRK’ÜN SANAT YILI KUTLAMASI

Türk Halk Müziği’nin unutulmaz isimlerinden biri olan Bedia Akartürk, 68. sanat yılını İzmir’in Ödemiş ilçesinde gerçekleştirilen özel bir etkinlikle kutladı. Sanatçının kariyeri boyunca sahnede giydiği kostümler, anlam dolu bir defile ile yeniden gün yüzüne çıkarıldı. “Yarınlara İz Bırak” projesi kapsamında, Ödemiş Kaymakamlığı’nın destekleriyle Ödemiş Halk Eğitim Merkezi’nde görevli usta öğreticiler, Akartürk’ün sahne kostümlerinin 20 tanesini detaylarıyla yeniden tasarladı.

GELENEĞİN MODA İLE BULUŞMASI

Tasarım sürecinde geleneksel motifler ve el emeği öne çıktı, bu sayede geçmiş ile günümüz bir araya getirildi. Hazırlanan kıyafetler, 10 mankenle gerçekleştirilen açık hava defilesinde sergilendi. Etkinliğin finalinde podyuma çıkan Bedia Akartürk, başına taç takarak seyircilerin karşısına geçti ve bir türkü seslendirdi. Bu duygusal anlar karşısında sanatçı, gözyaşlarını tutamadı. Akartürk, “Kostümlerimi yeniden görmek beni yıllar öncesine götürdü. 68. sanat yılımı doğduğum topraklarda kutlamak tarifsiz bir gurur,” diyerek hislerini dile getirdi.

KAYMAKAM AKSOY’DAN DESTEK

Etkinliğe katılan Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, Bedia Akartürk’ü bu özel günde yalnız bırakmadı. Aksoy, sanatçının Türk halk müziğine katkılarını ifade ederek ona plaket ve hediye takdim etti. Bu anlamlı an, Türk halk müziğinin değerine bir kez daha vurgu yaptı.