Bedirhan Bülbül, Milli Takım İçin İyimser

BEDİRHAN BÜLBÜL’DEN MİLLİ TAKIM HEDEFLERİ

Bedirhan Bülbül, A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın oyuncusu olarak başarılı bir yaz dönemi geçireceklerine inanıyor. Bedirhan, geride kalan sezon ve bu yaz milli takımla hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ziraat Bankkart formasıyla CEV Kupası ve Efeler Ligi’nde şampiyonluk yaşayan Bülbül, Türk kulüplerinin erkeklerde oldukça başarılı bir sezon geçirdiğini belirtti. Ayrıca Türk kadın voleybol takımlarının da Avrupa’da iyi bir performans sergilediğini ifade etti.

BİRLİK VE DAYANIŞMA

Bedirhan Bülbül, bu başarıları milli takıma yansıtmanın önemine değinirken, “Önümüzde uzun bir milli takım sezonu var. Kadın ve erkek milli takımları olarak kamplara başladık. İstanbul ve Ankara’da hazırlıklarımız sürüyor.” dedi. Milletler Ligi’nin başlangıcını beklediklerini ifade eden oyuncu, “Güzel çalışıyoruz, güzel başladık. Çok iyi bir ekibimiz var, Milletler Ligi’nde iyi işler yapacağımıza inanıyorum.” şeklinde konuştu. Öncelikle Çin’de bir turnuvanın, ardından Bulgaristan ve Japonya’da maçların olduğunu belirten Bülbül, “İlk hedefimiz finallere gitmek. Sonrasında ise Dünya Şampiyonası var. Yoğun bir program bizi bekliyor.” açıklamasında bulundu.

BAŞARIYA GİDEN YOL

Milli takımda arkadaşlık ortamının başarı için temel anahtar olduğunu vurgulayan Bülbül, “Voleybolda çok yoğun bir sezon yaşadık. Kulüp sezonunda milli takımı, milli takım kampında ise kulüp sezonunu özlüyoruz.” diyerek bu iki sürecin zıtlıklarını ifade etti. “Milli takım biraz daha sıkı geçiyor. Birçok sporcu ailesini, evini, dostunu bırakıp buraya geliyor. Bunu tamamen Türk bayrağı için, milletimiz için yapıyoruz.” diye ekledi. Ayrıca kamp ortamlarının da keyifli geçmesine yardımcı olduğunu belirtti. “10 gün izin yapabildik, ardından 3-4 aylık bir milli takım sezonu olacak. Bu dönem başarılarla tamamlandığında daha keyifli olacaktır.” ifadelerini kullandı.

VOLEYBOLUN GÜCÜ

Bedirhan Bülbül, voleybolun Türk sporunun yükselen değeri olduğuna dikkat çekti. “Kadınlarımızın geçmiş yıllardaki başarıları inanılmaz. Hepimiz aynı bayrağın altında bir aradayız. Kadınlarımıza desteğimizi her yıl olduğu gibi bu yıl da vereceğiz.” dedi. Erkek voleybolu olarak da performanslarını artırmaları gerektiğini vurgulayan Bülbül, geçen yılki Milletler Ligi’nde bekleneni veremediklerini fakat bu yıl kesinlikle telafi edeceklerini belirtti. “Güzel bir sporcu ekibimiz var. Kadın ve erkek milli takımları olarak bu yaz çok güzel işler yapacağımızı düşünüyorum.” şeklinde konuştu.