Beggara Aşireti, PKK/ Ypg’ye Karşı Mücadele Başlattı

BEGGARA AŞİRETİNDEN PKK/YPG’YE KARŞI MÜCADELE AÇIKLAMASI

Suriye’nin Rakka iline bağlı Tel Abyad ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan en büyük aşiretlerden biri olan Beggara aşireti, terör örgütü PKK/YPG’ye karşı bir mücadele başlattığını duyurdu. Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütünden temizlenen Tel Abyad’da yaşayan Beggara aşiretine mensup birçok genç, Fırat Nehri’nin doğusunu işgal eden terör yapısına karşı mücadeleye katılmaya hazır olduklarını bildirdi. Aşiret temsilcileri, PKK/YPG’ye karşı diğer aşiretlerle birlikte hareket edeceklerini belirterek, “Topraklarımızı işgal eden bu yapıya karşı sonuna kadar direneceğiz” ifadesini kullandı.

TOPLU DİRENİŞ ÇAĞRISI VE BİLDİRİ

Tel Abyad ilçesindeki stadyumda bir araya gelen, Beggara aşiretine bağlı el-Meşhur kabilesinin temsilcileri, PKK/YPG’ye karşı toplu bir direniş çağrısında bulunan ortak bir bildiri yayımladı. Bildiride, Fırat Nehri’nin doğusundaki Cezire Bölgesi üzerindeki işgale son verilene kadar PKK/YPG’ye karşı sürekli ve genel bir mücadelenin yürütüleceği vurgulandı. Ayrıca, “Suriye hükümetini destekleyen diğer aşiret ve kabilelerle tam dayanışma içindeyiz” mesajı verildi.

AŞİRET ÜYELERİ İÇİN UYARI

Yayımlanan bildiride, aşiret mensuplarının, SDG adı altında faaliyet gösteren PKK/YPG ve destekçilerinin işgal ettiği toprakları kurtarmak için canlarını feda etmeye hazır olduğu belirtildi. SDG kontrolündeki diğer aşiret mensuplarına yönelik bir uyarı da yer aldı: “Bir an önce bu yapıya sırt çevirin. Aksi takdirde savaşçılarımız için meşru hedef haline geleceksiniz.” denildi.