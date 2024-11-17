“Begüm Hemşire Evinde Hayatını Kaybetti”

OLAYIN GERÇEKLEŞTIĞİ YER

Olay, Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleşti. Çerkezköy ilçesindeki özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan Begüm Tonguz, yakınları tarafından aranmayınca, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletildi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

İhbar üzerine ilgili adrese giden polis ve sağlık ekipleri, hemşireyi yaşadığı evinde buldu. Tonguz’un kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği düşünülüyor. Cansız bedeni, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin akabinde otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

TOPRAĞA VERİLME TARİHİ

Tonguz’un, yarın memleketi Edirne’nin Keşan ilçesinde defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.