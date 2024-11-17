“Begüm Hemşire Öldü: Kapıyı Açık Bıraktı”

OLAYIN GERÇEĞE DÖNÜŞMESİ

Dün öğle saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi’nde üzücü bir olay gerçekleşti. Çerkezköy ilçesinde özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan Begüm Tonguz, evinde aniden rahatsızlandı. Olayın ardından, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla birlikte, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

DURUMUN İLK TESPİTİ

Ekipler, Tonguz’u yalnız yaşadığı evinde buldu ve yapılan incelemelerde kalp krizi geçirdiği değerlendirildi. Cansız bedeni, savcı ve polis tarafından yapılan detaylı incelemenin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Begüm Tonguz’un rahatsızlandığı an, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istediği öğrenildi. Ekiplere daha kolay ulaşabilmek için kapıyı açık bıraktığı ifade edildi.

SON GÖREV YERİNE UĞURLANMA

Adrese ulaşan sağlık ekiplerinin kontrolü, Begüm Tonguz’un hayatını kaybettiğini ortaya koydu. Olay, yakınlarının derin üzüntü duymasına yol açtı.