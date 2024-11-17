“Begüm Hemşirenin Acı Ölümü ve Töreni”

Olayın Gelişimi

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, kalp krizinden dolayı hayatını kaybettiği değerlendirilen hemşire Begüm Tonguz’un (23) durumunun sırası ile yaşananlar dikkat çekici. Rahatsızlandığında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım isteyen Tonguz’un, sağlık ekiplerinin ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla kapıyı açık bıraktığı ifade ediliyor. Olay, dün öğle saatlerinde ilçenin Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleşti. Çerkezköy ilçesindeki özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Begüm Tonguz, evde rahatsızlığı sonucunda acil yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri, genç hemşireyi yalnız yaşadığı evinde ölü buldu. Tonguz’un kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Cansız bedeni, savcı ve polis ekiplerinin inceleme işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Cenaze Töreni

Begüm Tonguz’un cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının hemen ardından yakınları tarafından teslim alındı ve Keşan’a götürüldü. Yörüker Camisi’nde düzenlenen cenaze namazında, baba Tahsin Tonguz ve diğer akrabaları taziyeleri kabul etti. Cenaze merasimine, Begüm Tonguz’un ailesinin yanı sıra Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Adnan Vural, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tonguz’un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Keşan Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.