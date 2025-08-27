Beijing 5G Fabrikası Projesi Başlatıldı

ÇİN’İN BEİJİNG KENTİNDEN YENİ 5G PLANI

Çin’in başkenti Beijing, 5G ile endüstriyel internetin bir araya gelmesini hızlandırmak için 2027 yılına kadar en az 20 adet 5G fabrikası inşa etmeyi hedefleyen bir plan açıkladı. Beijing Belediye Ekonomi ve Bilgi Teknolojileri Bürosu ve Beijing İletişim İdaresi tarafından ortaklaşa hazırlanan Beijing 5G+ endüstriyel internet inovasyon geliştirme uygulama planı, 2025-2027 dönemine odaklanıyor. Bu plana göre başkentte en az 50 adet 5G sektöre özel ağ kurulacak ve aynı sayıda kapsamlı ile sektöre özel 5G uygulama çözümleri tedarikçisi de oluşturulacak.

5G AG KAPSAMINI İYİLEŞTİRECEK Hedefler

Kilit öneme sahip üretim bölgeleri ve işletme yoğunluğunun yüksek olduğu alanlarda 5G ağ kapsama alanının optimize edilmesi öncelik taşıyor. Ayrıca, endüstriyel 5G özel ağları ve Gelişmiş 5G (5G-A) teknolojisinin devreye alınması planlanıyor. Ekonomi ve bilgi teknolojisi bürosu, elektronik, otomotiv, ekipman ve biyofarmasötik gibi sektörlerde faaliyet gösteren önde gelen şirketlerin 5G fabrikalarının inşası sürecinde yer alacağını belirtiyor.

TEKNOLOJİK İNOVASYONUN TEŞVİKİ

Beijing, endüstriyel imalat, bağlantılı araçlar ve sağlık hizmetleri gibi alanlarda 5G uygulamalarını en iyi şekilde doğrulayarak teknolojik inovasyonu destekleyecek. Ayrıca, endüstriyel alanlarda 6G’nin araştırılması ve ön uygulamalarının ilerletilmesi de planda yer alıyor. Bu adımlar, şehrin teknoloji ve sanayi alanlarında ilerlemesine katkıda bulunacak.