Beijing’de 2025 Robot Oyunları Başladı

ETKİLEYİCİ ROBOT YARIŞMASI BAŞLADI

Çin’in başkenti Beijing’de perşembe günü başlayan 2025 Dünya İnsansı Robot Oyunları, insansı robotların akıllı karar verme ve işbirliğine dayalı hareket alanındaki en son yeniliklerini gözler önüne seriyor. Bu önemli organizasyonda farklı ülkelerin teknolojik gelişmeleri sergileniyor.

ULUSLARARASI KATILIM

Oyunlarda ABD, Almanya ve İtalya’nın da içinde bulunduğu 16 ülkeden 280 takım, cuma gününden pazar gününe kadar Ulusal Hız Pateni Pisti’nde yarışacak. Yarışmacılar, koşu, uzun atlama, serbest egzersizler ve futbol gibi atletizm branşlarının yanı sıra, malzeme taşıma, ilaçları düzenleme ve temizlik gibi beceri tabanlı görevleri içeren toplam 26 etkinlikte mücadele edecek. Xinhua’nın Beijing’den yaptığı haberle birlikte, bu yarışmalar teknoloji ve sporun birleşimini gözler önüne seriyor.