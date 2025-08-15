Haberler

Beijing’de 2025 Robot Oyunları Başladı

ETKİLEYİCİ ROBOT YARIŞMASI BAŞLADI

Çin’in başkenti Beijing’de perşembe günü başlayan 2025 Dünya İnsansı Robot Oyunları, insansı robotların akıllı karar verme ve işbirliğine dayalı hareket alanındaki en son yeniliklerini gözler önüne seriyor. Bu önemli organizasyonda farklı ülkelerin teknolojik gelişmeleri sergileniyor.

ULUSLARARASI KATILIM

Oyunlarda ABD, Almanya ve İtalya’nın da içinde bulunduğu 16 ülkeden 280 takım, cuma gününden pazar gününe kadar Ulusal Hız Pateni Pisti’nde yarışacak. Yarışmacılar, koşu, uzun atlama, serbest egzersizler ve futbol gibi atletizm branşlarının yanı sıra, malzeme taşıma, ilaçları düzenleme ve temizlik gibi beceri tabanlı görevleri içeren toplam 26 etkinlikte mücadele edecek. Xinhua’nın Beijing’den yaptığı haberle birlikte, bu yarışmalar teknoloji ve sporun birleşimini gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Yalova’da Arazi Yangınları Kontrol Altında

Yalova'da başlayan ve Çınarcık ile Çiftlikköy ilçelerine yayılan arazi yangınları, AFAD ve itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlandı.
Haberler

Düzce’de Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Düzce'de evinde ölü bulunan İsa Şahin'in cinayet şüphesiyle aranan E.K. tutuklandı. İncelemeler, Şahin'in vücudunda kesiklerin bulunduğunu ortaya koydu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.