Beijing’de A Milli Takım Galip Geldi

GALİBİYETİN SEVİNCİ

Beijing, 4 Haziran – Çin’in başkenti Beijing’deki Ulusal Kapalı Stadyumu’nda gerçekleştirilen 2025 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi’nde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Fransa’yı 3-1 yenerek önemli bir başarı elde etti. Takım, bu galibiyeti ile büyük bir sevinç yaşadı.

MAÇTAKİ PERFORMANS

A Milli Kadın Voleybol Takımı, maç boyunca sergilediği etkileyici performansla rakibini geride bıraktı. 4 Haziran 2025’te gerçekleşen karşılaşma, voleybolseverler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Galibiyet, takım oyuncularının ve teknik ekibin sıkı çalışmasının bir yansıması olarak değerlendirildi.

GÖRSEL HAFIZADA YER EDİLEN ANLAR

Maçın ilerleyen anlarında yaşanan heyecan dolu anlar, fotoğraf kareleriyle kayıt altına alındı. Galibiyetin coşkusu, hem oyuncular hem de taraftarlar arasında paylaşıldı.