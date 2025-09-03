Beijing’de Askeri Geçit Töreni Yapıldı

ASKERİ GEÇİT TÖRENİ DÜZENLENDİ

Çin’in başkenti Beijing’de, “Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü” etkinlikleri kapsamında büyük bir askeri geçit töreni yapıldı.

SON TEKNOLOJİ TARAFINDAN DESTEKLENEN SİLAHLAR

Çarşamba günü gerçekleştirilen bu önemli törene, gemi savar füze birliği, nükleer füze birliği ve uzun menzilli topçu birliği gibi birçok askeri grup katılım sağladı. Bu askeri birlikler, etkinlikte son teknoloji askeri teçhizatlarını sergileyerek dikkat çekti.