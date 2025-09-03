Haberler

Beijing’de Askeri Geçit Töreni Yapıldı

ASKERİ GEÇİT TÖRENİ DÜZENLENDİ

Çin’in başkenti Beijing’de, “Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü” etkinlikleri kapsamında büyük bir askeri geçit töreni yapıldı.

SON TEKNOLOJİ TARAFINDAN DESTEKLENEN SİLAHLAR

Çarşamba günü gerçekleştirilen bu önemli törene, gemi savar füze birliği, nükleer füze birliği ve uzun menzilli topçu birliği gibi birçok askeri grup katılım sağladı. Bu askeri birlikler, etkinlikte son teknoloji askeri teçhizatlarını sergileyerek dikkat çekti.

ÖNEMLİ

Haberler

Mersin’de Mahsur Kalan İşçiler Kurtarıldı

Mersin'de 13. kattaki iskelede mahsur kalan iki işçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 30 dakika içinde kurtarıldı. İşçiler, elektrik arızası nedeniyle sıkışmıştı.
Haberler

Manisa’da Kuru Üzüm Kalitesi Arttı

Mustafa Sacit İnan, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde yaptığı açıklamada, tel sergi yönteminin kuru üzüm kalitesini artırdığını fakat yüksek maliyetin üreticiler için bir engel oluşturduğunu ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.