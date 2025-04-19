Beijing’de İlk İnsansı Robot Yarı Maratonu

DÜNYA İLKİ OLARAK İNSANSI ROBOTLAR YARI MARATONA KATILDI

Dünyanın ilk insansı robotların da bulunduğu yarı maraton, Çin’in başkenti Beijing’de gerçekleşti. Bu yarış ile birlikte robotlar ve insanlar, ilk kez farklı parkurlarda aynı rotada koşarak bir araya gelmiş oldu.

ROBOT VE İNSAN KATILIMCILARIN BULUŞMASI

Yarış, hem teknoloji tutkunlarını hem de spor severleri bir araya getirerek büyük bir ilgiyle karşılandı. Katılımcılar, insansı robotlarla birlikte yarışarak bu yenilikçi etkinliğin bir parçası oldular.