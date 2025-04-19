Haberler

Beijing’de İlk İnsansı Robot Yarı Maratonu

DÜNYA İLKİ OLARAK İNSANSI ROBOTLAR YARI MARATONA KATILDI

Dünyanın ilk insansı robotların da bulunduğu yarı maraton, Çin’in başkenti Beijing’de gerçekleşti. Bu yarış ile birlikte robotlar ve insanlar, ilk kez farklı parkurlarda aynı rotada koşarak bir araya gelmiş oldu.

ROBOT VE İNSAN KATILIMCILARIN BULUŞMASI

Yarış, hem teknoloji tutkunlarını hem de spor severleri bir araya getirerek büyük bir ilgiyle karşılandı. Katılımcılar, insansı robotlarla birlikte yarışarak bu yenilikçi etkinliğin bir parçası oldular.

ÖNEMLİ

Haberler

Miami Heat, Play-Off’a Yükseldi

Miami Heat, play-in mücadelesinde Atlanta Hawks'ı uzatmalarda mağlup ederek play-off'a katılmayı başardı. Bu, tarihte 10. sıradan play-off'a yükselen ilk takım olma unvanını kazandırdı.
Haberler

Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlılığımız Güçlüdür

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelede kararlılıklarının, uyuşturucu satıcılarına açık bir meydan okuma olduğunu belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.