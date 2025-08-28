Beijing’de Kültürel Eser Sergisi Açıldı

SERGİ AÇILIŞI BEİJİNG’DE GERÇEKLEŞTİ

Çin’in başkenti Beijing, 28 Ağustos’ta Shanghai İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerden 10 kültür kurumunun sunduğu 220 kültürel eser ve kalıntının sergilendiği etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu sergi, bölgedeki kültürel işbirliğini ve dostluk bağlarını ön plana çıkarıyor.

KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK VE İŞBİRLİĞİ

Etkinlik, katılımcı ülkeler arasındaki kültürel çeşitliliği teşvik etmeyi amaçlıyor. Açılışta yer alan eserler, farklı kültürel mirasları ve sanatsal gelenekleri yansıtıyor. Bu sergi, uluslararası diyalog ve yapılan işbirliğini hızlandıracak önemli bir fırsat sunuyor.