Beijing’de Kültürel Eser Sergisi Açıldı

SERGİ AÇILIŞI BEİJİNG’DE GERÇEKLEŞTİ

Çin’in başkenti Beijing, 28 Ağustos’ta Shanghai İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerden 10 kültür kurumunun sunduğu 220 kültürel eser ve kalıntının sergilendiği etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu sergi, bölgedeki kültürel işbirliğini ve dostluk bağlarını ön plana çıkarıyor.

KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK VE İŞBİRLİĞİ

Etkinlik, katılımcı ülkeler arasındaki kültürel çeşitliliği teşvik etmeyi amaçlıyor. Açılışta yer alan eserler, farklı kültürel mirasları ve sanatsal gelenekleri yansıtıyor. Bu sergi, uluslararası diyalog ve yapılan işbirliğini hızlandıracak önemli bir fırsat sunuyor.

Seyyar Satıcı Kadına Çarparak Kaçtı

Beyoğlu'nda bir seyyar satıcı, kadının domatesin kilosunu az verdikçe tartışma çıkardı ve ardından kadının aracına çarparak kaçtı. Güvenlik kameraları olayı kaydetti.
Taha Akgül’ün Dedesinin Cenaze Töreni Yapıldı

Taha Akgül'ün dedesi Abdullah Akgül, Sivas'ta cenaze töreniyle defnedildi. Törene Akgül’ün ailesi ve spor dünyasından birçok kişi katıldı.

