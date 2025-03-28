Beijing’de Yeni Sürdürülebilir Kalkınma İnisiyatifi Açıklaması

YENİ İNİSİYATİF AÇIKLANDI

Çin’in başkenti Beijing’de gerçekleştirilen 2025 Zhongguancun Forumu’nda yeni bir inisiyatif açıklandı. Yapılan açıklamada, dijital bilim ve teknolojiden yararlanarak sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırmak ve küresel sorunları çözmeye yönelik uluslararası işbirliği çağrısı yapıldı. UNESCO’nun “Sürdürülebilir Kalkınma için Uluslararası Bilim On Yılı (2024-2033)” programı çerçevesinde, yerli ve yabancı akademisyenlerin yanı sıra uluslararası kuruluşlardan 200’e yakın temsilci foruma katıldı.

DİJİTAL BİLİMİN ROLÜ

Forumda açıklanan Beijing İnisiyatifi, sürdürülebilir kalkınmada dijital bilim ve teknolojinin yenilikçi uygulamalarını teşvik etmeyi hedefliyor. Bu çerçevede biyoçeşitliliğin korunması, iklim değişikliği, afet riskinin azaltılması ve yoksulluğun hafifletilmesine dair büyük veri, yapay zeka, uzay teknolojisi ve nesnelerin internetinin kullanımını artırma gibi temel hedefler belirleniyor. İnisiyatif, enerji verimliliğini optimize etme, karbon emisyonlarını azaltma ve doğal kaynak yönetimini iyileştirme amacıyla dijital araçların geliştirilmesine vurgu yapıyor.

KÜRESEL PLATFOMLAR KURULACAK

İnisiyatif, ayrıca dijital kaynaklar ve teknolojilerin paylaşılabilmesi için küresel platformların oluşturulmasını ön görüyor. Politika geliştirmede dijital araçların rolünün güçlendirilmesi ve sürdürülebilirlik konusuna halkın katılımının artırılması da planlanıyor. Dijital sürdürülebilir kalkınma kapsamında uluslararası büyük bilim programlarının başlatılması, dünya genelindeki araştırma kurumları, hükümetler ve özel sektörün işbirliği içinde olduğu platformların kurulmasını amaçlıyor. Bu programların, gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere teknoloji transferi ve kapasite geliştirmeye öncelik vermesi bekleniyor.

BİLGİ PAYLAŞIMI ÖNEMLİ

Çin Bilimler Akademisi Akademisyeni Guo Huadong, dijital teknolojiler ve açık verilerin sürdürülebilirlikle ilgili sorunların çözümünde çok önemli olduğunu belirtti. Guo, veri paylaşımındaki başarıların altını çizerken, Çin’in SDGSAT-1 uydusunu Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’ne hizmet etmek üzere 5 Kasım 2021’de fırlattığını ifade etti. Uydu, o tarihten itibaren 420.000’den fazla veri görüntüsü çekerek dünya genelinde ücretsiz olarak paylaşıldı. Gelecekte, küresel sürdürülebilir kalkınma için uzayda daha keskin bir göz işlevi görecek uydu kümelerinin oluşturulması da beklentiler arasında yer alıyor.