Beijing Müzik Festivali 10-24 Ekim

28. BEİJİN MÜZİK FESTİVALİ 10-24 EKİM’DE DÜZENLENİYOR

Çin, İsviçre, Japonya, Rusya, Britanya gibi ülkelerden sanatçıların katılacağı 28. Beijing Müzik Festivali, 10-24 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival öncesinde yapılan basın toplantısında, Beijing’deki Ulusal Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek etkinliğin açılış konserinde tanınmış besteci Yu Long’un yönetimindeki Çin Filarmoni Orkestrası’nın sahne alacağı açıklandı.

YENİ KAMU YARARI PROJESİ TANITILACAK

Bu yılki festivalde, çevrimiçi ve yüz yüze müzik hizmetleri sağlayacak yeni bir kamu yararı projesi de tanıtılıyor. Festival süresince ayrıca ustalık dersleri, müzik atölyeleri ve çeşitli etkinlikler düzenlenerek yerli halka, müzik tutkunlarına ve genç öğrencilere zenginleştirici müzik deneyimleri sunuluyor.

Sivas’ta Araç Dereye Uçtu, Çift Öldü

Sivas'ta bir otomobil kontrolden çıkarak dere yatağına düştü. Kazada, 77 yaşındaki Mustafa Daşdemir ve 73 yaşındaki eşi Fadime Daşdemir yaşamını yitirdi.
Hatayspor, Murat Şahin ile ayrıldı

Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile anlaşmalı olarak yollarını ayırdığını açıkladı ve ona bugüne kadar olan katkıları için teşekkür etti.

