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Beijing Okullarında Yapay Zeka Dersleri Başlıyor

YAPAY ZEKÂ EĞİTİMİNE YENİ ADIM

Çin’in başkenti Beijing’deki ilk ve ortaokullarda öğrencilere yapay zeka dersleri verilecek. Bu uygulama, geleceğe dönük ve yenilikçi yetenekler yetiştirmek amacı taşıyor. Beijing Belediyesi Eğitim Komisyonu’nun resmi internet sitesinde açıklanan çalışma planına göre, önümüzdeki güz döneminden itibaren kentteki okullarda her akademik yıl en az sekiz saat yapay zeka eğitimi sunulacak.

DERSLERİN YAPISI

Yapay zeka dersleri bağımsız bir şekilde ya da bilişim teknolojileri gibi diğer derslerle entegre şekilde verilebiliyor. Plana göre, derslerde eğitim seviyesine göre farklı öğretim yöntemleri kullanılacak. İlkokul düzeyindeki öğrencilere yapay zeka kavramlarını tanıtmak için deneyimsel dersler etkinleştirilecek. Ortaokulda ise öğrencilerin yapay zeka bilgilerini öğrenme süreçlerinde ve günlük yaşamlarında kullanmaları için bilişsel dersler üzerine yoğunlaşılacak.

LİSE EĞİTİMİNDE YENİ UYGULAMALAR

Lise seviyesinde, yapay zeka uygulamaları ve projeler geliştirme becerilerini artırma amacıyla tatbiki dersler verilecek. Bu kapsamda öğrencilerin pratik deneyim kazanarak, gelecekteki kariyerlerinde yapay zekayı etkin kullanmaları hedefleniyor.

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