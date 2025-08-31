Haberler

Bein Sports 1’de Maç İzleyin

CANLI YAYIN SEÇENEKLERİ

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı, Bein Sports 1 üzerinden anbean takip edilebiliyor. Taraftarlar, takımlarının sahadaki performansını kaçırmamak için doğru ve güvenilir yayın bağlantılarını araştırıyor. “Bu karşılaşma Bein Sports 1 kanalında mı yayınlanacak?” gibi sorular akıllarda dolanıyor. Futbolseverler, maç keyfini doyasıya yaşamak için “Bein Sports 1 canlı izle” yollarını ve alternatif yayın platformlarını bulma konusunda heyecanlanıyor. Bu nedenle kesintisiz yayın sunan resmi kanallarla ilgili detaylar oldukça merak ediliyor.

BEIN SPORTS CANLI İZLEME YOLLARI

Bein Sports canlı yayınları, Bein Sports kanalından veya resmi internet sitesinden izlenebiliyor. Taraftarlar, en sevdikleri Süper Lig maçlarını ve Bein Sports programlarını canlı olarak takip etme şansı buluyor. Canlı izleme bilgileri ve yayınla ilgili tüm detaylar güncel olarak sunuluyor.

TEKNİK BİLGİLER

Bein Sports kanalı ve yayın detaylarına gelecek olursak;

– Kanal Adı: beIN SPORT 1 HD
– Paket İsmi: DIGITURK
– Frekansı: 11675
– Polarizasyon Değeri: V – Dikey
– Kapsama: Batı
– SR: 24444
– FEC: 3/4

Bu bilgiler, seyircilerin yayın izleme kalitesini artırmalarına yardımcı oluyor.

Kaykay Federasyonu Tekerlekli Paten Şampiyonası Yapıldı

Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası Finali, Karaman'da 13 ilden 150 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Farklı yaş gruplarındaki yarışmalar sonrası madalyalar ve kupalar sahiplerini buldu.
Çorum FK, Keçiörengücü’nü 2-1 Yendi

Trendyol 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü, 4. hafta maçında Çorum FK'ya 2-1 mağlup oldu. Çorum'un gollerini Yazgan ve Gürbulak kaydetti. Ezeh ise maçta eşitliği sağladı.

