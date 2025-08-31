Bein Sports 1 Üzerinden İzleyin!

BEIN SPORTS 1 KANALINI CANLI İZLE

Bein Sports 1 ekranlarından Alanyaspor ile Beşiktaş arasındaki maçı yüksek kalite ile izlemek mümkün. “Alanyaspor Beşiktaş maçını donmadan, yüksek çözünürlükte ve anlık takip edebilirsiniz.” ifadesi bu karşılaşmanın izleyiciler için önemini vurguluyor. Maçın lig sıralamasına olan etkisi ve iki takımın güncel form durumları bu karşılaşmayı özel kılıyor.

CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Maçı izlemek için “Bein Sports canlı yayın ile tuttuğunuz takımın maçlarını ve Bein Sports programlarını canlı olarak takip edebilirsiniz.” seçeneği mevcut. Bein Sports’un yayın bilgileri de haberimizde yer alıyor. İzleyiciler Bein Sports’u canlı olarak “Bein Sports kanalından veya resmi internet sitesinden izleyebilirsiniz.” şeklinde izleyebilir.

TÜM DETAYLAR

Bein Sports ile en beğenilen süper lig maçlarını ve futbol programlarını “Bein Sports canlı yayın linki ile izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.” Alanyaspor ile Beşiktaş maçı için gerekli detaylar şöyle: Kanal adı: beIN SPORT 1 HD, Paket ismi: DIGITURK T37, Frekansı: 11675, Polarisazyon değeri: V – Dikey, Kapsama: Batı, SR: 24444, FEC: 3/4.