BeIn Trio, Hakem Cihan Aydın’ı Eleştirdi

MAÇ SONRASI HAKEM DEĞERLENDİRMELERİ

beIn Trio ekibi, Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşmasının 0-0 sona ermesinin ardından hakem Cihan Aydın’ın kararları üzerine yorumlarda bulundu. Eski hakemler Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım, Samsunsporlu oyuncu Marius’a gösterilen kırmızı kartın ardından ortak bir görüş bildirdi.

HAKEMİN HATA ORANI YÜKSEK

Deniz Çoban, “40 saniye içinde 3 tane kararda hakem başarısız” dedi ve Dzeko’nun yaptığı faul, Talisca’ya yapılan net faul ve Skriniar’a olan faul yönünde eleştirilerde bulundu. “Bu kadar hata lüksünüz yok” diye ekledi. Bahattin Duran ise hakemin tutuk başladığını, Dzeko’nun sarı kart görmesinin ve Talisca’ya yapılan faulün sarı kartla sonuçlanmaması gerektiğini belirtti. Marius’un kırmızı kartının da yanlış olduğunu ifade etti.

KART İHLALLERİ ÜZERİNE YORUMLAR

Bülent Yıldırım, Dzeko’nun faulü hakkında, “Krampon ucuyla faul yaptı” yorumunu yaparken, Talisca’nın darbesinin önemli olduğunu da vurguladı. Deniz Çoban, hakemin 15 dakikada 5-7 faul hatası yaptığını belirtti ve “Fred topla oynuyor ve temiz oynuyor” dedi. Bahattin Duran ise Fred’in net bir şekilde topla oynadığını, Marius’un kontrolsüz bir hareket yaptığını ve kart görmesi gerektiğini savundu.

PENALTI POZİSYONU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Bahattin Duran, Amrabat ile Holse arasında geçen pozisyonda devam kararı verilmesinin doğru olduğunu ifade etti. Deniz Çoban, Holse’nin düşüş şeklinin doğru olduğunu, topun kol ve bedenle aynı anda temas ettiğini ve kart çıkmadığını belirtti. Bahattin Duran, dirsek pozisyonları hakkında da “Açtığınız dirsekler ihlal oluşturur” dedi ve bu haliyle devam kararının doğru olduğunu vurguladı.

Deniz Çoban, hakemin bazı durumlarda doğru kararlar alırken iletişim kurma konusunda sorun yaşadığını söyledi. “Cihan Aydın’ın yönetimsel kabahati var” dedi. Bülent Yıldırım ise, “Şu anki jenerasyonun birinci problemi iletişim hakkında hiçbir fikir sahibi olmamaları” dedi. Marius’un kırmızı kartının teknik olarak doğru olduğunu düşünen Yıldırım, ilk sarı kartın hatalı olduğunu belirtti.

Bahattin Duran, Marius’un harekete geçişinin kart görmesi için yeterli olduğunu ifade etti ve bu durumdaki disiplinin eksik olduğunu vurguladı. Deniz Çoban, hakemin 7 disiplin hatası yaptığını ve Cihan Aydın’ın performansını sert bir dille eleştirdi.