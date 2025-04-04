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Bekçi, Kavga Sırasında Silahla Yaraladı. Yaralı Hastaneye Kaldırıldı. Soruşturma Devam Ediyor

BEKÇİ İZİNDEYKEN KAVGA ÇIKTI VE TABANCAYLA YARALAMA OLAYI YAŞANDI
İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde görev yapan bekçi Yunus S., izinli olduğu günde Beyoğlu’nda gezerken bir sokakta yanındaki kadına şiddet uygulayan Türkmenistan uyruklu Bayram Mehrimanov’u gördü. İkili arasında tartışma çıktı ve bu tartışma hızla kavgaya dönüştü.

BEKÇİ TABANCASINI ÇEKEREK MÜDAHALE ETTİ
Kavga sırasında bekçi Yunus S., belindeki resmi tabancayı çıkararak Bayram Mehrimanov’u bacağından vurdu. Yaralanan Mehrimanov’un durumunu gören çevredekiler, hemen sağlık ekiplerine ve polise haber verdi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan Mehrimanov’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk etti. Mehrimanov’un tedavisi devam ediyor.

GÜVENLİK KAMERALARI OLAY ANINI KAYDETTİ
Olayın yaşandığı sırada çevrede bulunan bir güvenlik kamerası, tüm gelişmeleri saniye saniye görüntüledi. Kayıtlar, soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Polis, olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Bekçi Yunus S.’nin ifadesi alınırken, tanıkların dinlenmesi ve kamera kayıtlarının analizi de devam ediyor.

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