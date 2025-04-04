Bekçi, Kavga Sırasında Şüpheliyi Vurdu. Yaralı Hastaneye Kaldırıldı. Soruşturma Sürüyor. Kamera Görüntüleri Var

BEKÇİ İZİN GÜNÜNDE SOKAK KAVGASINA KARIŞTI

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde görev yapan bekçi Yunus S., izinli olduğu günde Beyoğlu’nda dolaşırken bir sokakta Türkmenistan uyruklu Bayram Mehrimanov’un yanındaki kadına şiddet uyguladığını fark etti. İkili arasında çıkan tartışma hızla kavgaya dönüştü.

SİLAH KULLANILDI: BACAĞINDAN YARALANAN ŞÜPHELİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kavga sırasında bekçi Yunus S., belindeki resmi tabancayı çekerek Mehrimanov’u bacağından vurdu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk etti. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

GÜVENLİK KAMERALARI OLAY ANINI KAYDETTİ

Çevredeki bir güvenlik kamerası, yaşananları saniye saniye görüntüledi. Kamera kayıtları, soruşturmada delil olarak kullanılıyor.

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