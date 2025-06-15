Bekir Kor, Çocuğunu Döven Eşinin Videosunu Çekti

ATAŞEHİR’DE GİZLİ KAMERA İLE ŞİDDET BELGELENDİRİLDİ

Bekir Kor, Ataşehir’de 4 yaşındaki kızında morluklar görünce eve gizli kamera yerleştirdi. Bu kamera sayesinde Cezayir asıllı eşi Hafsa O.’nun kızına şiddet uyguladığı anları kaydetti. Bekir Kor, görüntüleri savcılığa sunarak boşanma davası açtı. Eşinin ise kızının kaçırıldığını iddia ettiğini belirtti. Bekir Kor, “Çocuğumun hayatından endişeliyim. Çünkü çocuğum onu yıllardır şiddete ve istismara maruz bırakan kişinin yanında. İkisinin de nerede olduğunu bilmiyorum. Yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım” ifadelerini kullandı.

HALKALI MAHALLESİ’NDE BAŞLAYAN SÜREÇ

İnönü Mahallesi’nde yaşayan Bekir Kor, 4 yaşındaki kızında yaklaşık 7 ay önce morluklar ve çizikler gördü. Kızının sürekli “Annem beni dövüyor” demesi üzerine gizli kamera yerleştirdi. Elde ettiği görüntülerle savcılığa suç duyurusunda bulunan baba, eşiyle boşanma davası da açtı. Evin terk eden Hafsa O., 5 ay boyunca iletişim kurmadı fakat çocuğunu görmek için Bekir Kor’u aradı. Bekir Kor, bu süreçte kızı annesiyle vakit geçirirken, bir su almak için gittiğinde, Hafsa O.’nun çocuğu alarak kaçtığını öne sürdü.

ŞİDDETİN AÇIK DELİLLERİ

Baba Bekir Kor, çocuğuna şiddet uygulandığını ifade ederken, “Eve geldiğimde kızımın suratı morarmıştı. Sorduğumda ise ‘Kendisi düştü’ diyordu. Sosyal medyadaki yazışmalarında, çocuğunu nasıl dövdüğünü anlattığını gördüm. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne başvurmama rağmen yeterli destek alamadım. Kamera görüntüleri olayı net bir şekilde kanıtladı” şeklinde konuştu.

KIZININ KAÇIRILDIĞINI İDDİA EDİYOR

Hafsa O.’nun çocuğu kaçırdığını belirten Bekir Kor, “Tebligat üzerine eşim çocuğumu almak için geldi. Ancak yanında tanımadığım kişilerle lüks bir araca binerken gördüm. Çocuğumu kaçırmak için gelmişler” dedi. Savcılığa yeniden başvurarak kamera kayıtlarını talep edeceğini söyleyen Bekir Kor, “Çocuğumdan 4-5 gündür haber alamıyorum. İkisi de ortada yok. Çocuğumun hayatından endişeliyim. Yasal haklarımı kullanmaya devam edeceğim” diyerek sonlandırdı.