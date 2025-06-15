Bekir Kor Çocuk İçin Yardım İstiyor

SAVCIYA SUÇ DUYURUSU VE İLK ŞOK

Ataşehir’de, 4 yaşındaki kızı Ela’nın vücudunda morluklar fark eden Bekir Kor, bu durumu sorgulamaya başladı. Baba Kor, merakından dolayı eve gizli kamera yerleştirdi. İzlediği görüntülerde eşinin, kızına şiddet uyguladığını gördü. Şok içinde kalan Kor, eşisi H.O.’dan şikayetçi oldu. Ancak H.O., çocuğunu Bekir Kor’dan kaçırarak, durumu daha da karmaşık hale getirdi. H.O.’nun Kor’a, “Video ve kanıtları sileceksin. Yoksa kızını bir daha göremezsin” dediği iddiaları ortaya atıldı.

DURUMUN CİDDİYETİ VE SONRASI

Eşinin çocuğu döverek zorbalık ettiğini iddia eden Bekir Kor, 7 ay önce kızındaki morlukları fark etti. Kızı Ela’nın, “Baba, annem beni dövüyor” demesi üzerine kamera yerleştiren Kor, görüntülerde H.O.’nun çocuğuna çekpasla vurup tokat attığını gördü. Olayın ardından, H.O. kızını görmek bahanesiyle Kor’a ulaştı, fakat bu süreçte kendisini darbederek kızı kaçırdığı yönünde iddialar ortaya çıktı. Şu anda bir aydır kızıyla iletişim kuramayan Bekir Kor, yetkililerden yardım istedi.

AİLE İÇİ İSTİSMAR VE ÇOCUĞUN DURUMU

Baba, H.O.’nun sosyal medyada arkadaşlarına gönderdiği mesajlarla çocuğa şiddet uygulamaktan zevk duyduğunu açıkladı. Bekir Kor, “Annesi çocuğuma sürekli dövüyordu, ağza alınmayacak hakaretler ediyordu” diye belirtti. Eşinin çocuğu dövmesini izlemek zorunda kalan Kor, durumu yetkililere bildirdikten sonra yaşadığı zorbalıkları ve tehditleri aktardı. Kor, “O kişiler bana şiddet uyguladı. Ben şimdi yine adalet sarayındayım, bilgi almaya çalışacağım” dedi.

KAÇIRMA OLAYINDAN SONRAKİ GELİŞMELER

Kor, H.O. hakkında açtığı dava sonrasında kabusunun bitmediğini ve çocuğunun kayıp olduğunu ifade etti. H.O. ve kayınvalidesi, çocuğu görmek için geldiği sırada Bekir Kor’u darbederek çocuğu kaçırdı. Şu an kızıyla hiçbir iletişimi kalmayan Kor, “Çocuğumu gören, o caniyi gören kim varsa lütfen en yakın karakola haber versin” diyerek yardım talep etti.