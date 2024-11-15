“Beklenen Aşk Hala Sürüyor”

AŞK YOLUNDAKİ ENGELLER

Herkes Camilla Parker Bowles’i “yuva yıkan” kadın olarak adlandırıyordu. Fakat Camilla, gençlik dönemlerinde tanıştığı ve gönlünü kaptırdığı Charles’tan asla vazgeçmeyen sadık bir aşık oldu. Her ikisi de başkalarıyla evlenerek hayatlarına devam ettiler. O dönem Galler Prensi olan Charles, ileride annesinin yerine İngiltere tahtına oturmayı planlıyordu. En son Kral Charles ile Kraliçe Camilla, 11 günlük Avustralya ve Samoa seyahatlerini tamamlayarak İngiltere’ye döndüler. Bu seyahat sırasında ortaya çıkan olaylar ise üzücü bir gerçeği tekrar gün yüzüne çıkardı.

BEKLEYİŞİN TRAGİK SONU

Camilla Parker Bowles, başkasıyla evlenip iki çocuk ve 5 torun sahibi olsa da ölümsüz aşkı Charles için yıllarca kenarda sessizce bekledi. Üzerine yönelen tüm nefreti sabırla sineye çekti. Charles ve Diana, sonunda 1996’da boşanarak yollarını ayırdı. Diana, 1997 yılında geçirdiği korkunç kazada hayatını kaybettiği günden itibaren, Camilla daima Charles’ın yanında oldu. Kanser tedavisi gören Charles, doktorları uyarsa da kraliçe görevlerinden vazgeçmiyor. Onun bu görevlerde yer alamadığı zamanlar, iş oğlu William’a ve sevgili eşi Camilla’ya kalıyor.