“Beklentiler Ekim Ayı İçin Açıklanacak!”

EKİM AYI ENFLASYON ÖNGÖRÜLERİ

Ekonomistlerin büyük kısmı ekim ayındaki enflasyonun belirli bir seviyede olacağını tahmin ediyor. Ancak, küresel çapta yaşanan gelişmeler ve yerel faktörler nedeniyle enflasyonun beklenen rakamların üzerinde ya da altında gerçekleşme ihtimali bulunuyor. Yarın sabah saat 10’da açıklanacak veriler, önümüzdeki süreçte yapılacak zamlar ve ekonomik politikaların şekillendirilmesinde kritik bir rol oynayacak. Peki, ekim ayı enflasyon oranı ne kadar olacak ve tahminler hangi doğrultuda? Detaylar haberimizde…

YIL İÇİNDEKİ ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Yılın ikinci yarısı için beklenen zamların belirlenmesinde büyük önem taşıyan verilerle ilgili öngörüler şöyle; Merkez Bankası Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan 16 ekonomistin ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,46, yıllık enflasyon beklentisi ise yüzde 47,98 düzeyinde. Bu durum, 4 aylık enflasyon farkının yüzde 11,60 olacağını gösteriyor. Bloomberg HT’nin anketine katılan 19 kurumun tahmini ise yüzde 2,5 olarak belirlenirken, yıllık enflasyonun yüzde 48 olması öngörülüyor. Bu verilere göre, 4 aylık enflasyon farkı yüzde 11,64 düzeyinde olacak. TÜİK’in yarın açıklayacağı enflasyon verisi, 4 aylık enflasyon farkını netleştirecek.

MAAŞ ZAM İÇİN BEKLENTİLER

Böylelikle, ocak ayında yapılacak maaş artış oranının belirlenmesi için Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verisi bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülkemizdeki enflasyonu belirlemek amacıyla çeşitli yöntemler kullanıyor. Bu yöntemlerin en yaygın olanlarından biri, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplamasıdır. TÜFE, belirli mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimleri inceleyerek enflasyon oranını belirliyor.