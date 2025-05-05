Beko, SACE ile finansman anlaşması imzaladı

BEKO’NUN YENİ FİNANSMAN ANLAŞMASI

Beko, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Sigorta ve İhracat Kredi Kuruluşu (Servizi Assicurativi del Commercio Estero – SACE) ile 125 milyon avro değerinde, 10 yıl vadeli bir finansman anlaşması imzaladı. Şirketin yaptığı açıklamada, bu finansman işleminin BNP Paribas ve Deutsche Bank aracılığıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Beko, bu finansman ile sermaye yapısını güçlendirirken, uzun vadeli büyüme hedeflerine önemli katkı sağlamayı ve İtalyan tedarikçilerle işbirliği fırsatlarını artırmayı amaçlıyor. Anlaşmanın imza töreni, İtalya – Türkiye İş Forumu çerçevesinde Roma’da düzenlendi. Törende, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Beko Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Barış Alparslan ve SACE Üst Yöneticisi (CEO) Alessandra Ricci yer aldı.

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Törende, iki ülke arasında ekonomik işbirliğini ilerletme yönündeki güçlü irade vurgulandı. Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, SACE tarafından sağlanan finansmanın Beko’nun uzun vadeli büyüme stratejisine katkı sağlayacağını belirtti. Ebiçlioğlu, Koç Topluluğu olarak dünya genelinde sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda, Türkiye dahil 61 ülkede 132 üretim tesisi ve satış şirketiyle değer yaratmaya devam ettiklerini ifade etti. Beko’nun Avrupa’nın en büyük ev teknolojileri şirketi olma yolunda yaptığı yatırımlara ve satın alımlara atıfta bulunarak, Türkiye’yi yurt dışında başarıyla temsil eden bir marka olmaktan gurur duyduklarını aktardı.

FİNANSAL ESNEKLİK VE OPERASYONEL FAALİYETLER

Beko Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Alparslan, uzun vadeli büyüme stratejilerinin temeli olan güçlü bilanço yapılarını sürdürülebilir kaynaklarla desteklemenin önemine değindi. Alparslan, SACE ile yaptıkları anlaşmanın finansal esnekliklerini artırırken, kaynak çeşitliliklerini güçlendirdiklerini ve vade yapılarını daha sağlıklı bir seviyeye taşımalarına yardımcı olduğunu belirtti. Ayrıca, bu anlaşmanın operasyonel faaliyetler için önemli bir hareket alanı yarattığını ifade etti.

SACE CEO’SUNDAN BAŞARILI İŞBİRLİĞİ DEĞERLENDİRMESİ

SACE CEO’su Alessandra Ricci, Beko ile işbirliği yapmaktan duydukları gururu dile getirdi. Ricci, bu işbirliğinin, SACE’nin Push Stratejisi’nin sağladığı somut faydaları gösteren güçlü bir örnek olduğunun altını çizdi. Ricci, stratejileri sayesinde İtalyan şirketlerinin küresel ölçekte yeni iş fırsatlarına erişim sağladığını ve yenilikçi çözümlerle uluslararası değer zincirlerine daha kolay dahil olabildiğini belirtti.