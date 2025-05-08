Bektaş, Sorumluluktan Kaçanlara Tepki Gösterdi

ARIZALI KAZANLARA DİKKAT ÇEKEN TEPKİ

Raporda sık sık arızalandığı vurgulanan kazanlarla ilgili önlem almayanların sorumlu tutulmamasına karşı çıkan Bektaş, “Hatır gönül ilişkileri ile doğrudan temin yapanların, onarımları denetlemeyenlerin, personel eksikliğini gidermeyenlerin sorumluluğu yokmuş. İki gaz sensörü yerine, iktidar siyasetçilerinin arkasında el bağlayanlar da sorumsuzmuş.” şeklinde konuştu.

KAMUOYUNA NET BİLGİ VERİLMESİ GEREKEN DURUM

Olayın ardından kamuoyunu bilgilendirmek için birçok fotoğraf paylaşan yetkililerin, tanıdıklar işin içine girince geri çekildiğini belirten Bektaş, “Biz siyasallaşan idareciler sorumsuz olur diyorduk, meğer bunlar gerçekten de sorumsuzmuş.” dedi. Bektaş, kamuoyunun halen bu olayla ilgili net bir bilgilendirme beklediğini ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.