Bel ve boyun ağrılarına çözüm: Manuel terapi

Gittikçe daha da hareketsiz bir yaşantıya sahip olan insanlarda, kas ve eklem ağrıları da kaçınılmaz oluyor. Modern yaşam tarzı, stres ve hareketsizlik de bel boyun ağrılarına yol açıyor.

Manuel terapi alanında uzmanlaşan Fizyoterapist Halil Kösekul, belde ve boyunda olası ağrı nedenlerini ve bu ağrılardan kurtulmak için uygulanan tedavide manuel terapinin yerini anlattı.

ÇAĞIMIZIN SORUNU BEL VE BOYUN AĞRILARINDA ‘MANUEL TERAPİ’

Çağımızın hastalığı olan bel ve boyun ağrısı şikayetleri her geçen gün artmaktadır. Günümüz iş yaşamı, aşırı bilgisayar kullanımı ve masa başı çalışma şartları gibi sebepler bel ve boyun fıtıklarının ve ağrılarının giderek artmasına neden oluyor.

BEL VE BOYUN AĞRISI SEBEPLERİ

Hatalı bir şekilde ağır yük kaldırmak, ani ve yanlış hareketler, stres, aşırı kilo gibi sebepler bel ve boyun ağrılarının en belirgin sebepleri arasındadır. Bunların yanı sıra yanlış yatak ve yastık seçimi de bu ağrıları tetiklemektedir. Bütün bunların sonucunda omurgada oluşan hasarlar bel ve boyun fıtıklarına dönüşmekte, hastaların günlük yaşamlarını ciddi şekilde etklilemekte.

DOĞRU UYKU POZİSYONU VE YATAK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

Doğru yatak ve yastık seçimi bel ve boyun sağlığı açısından çok önemlidir. Aşırı yumuşak yatak ve yastık bel ve boyun ağrılarının artmasına neden olur. Kişinin vücut tipine uygun, tam ortopedik ya da yarı ortopedik yataklar, orta sertlikte yastık seçmek ve cenin pozisyonunda yan yatarak uyumak oldukça fayda sağlar.

KASLARINIZI KUVVETLENDİRİN

Sağlıklı bir omurgada kas kuvvetinin önemli bir yeri vardır. Omurgayı olması gereken pozisyonda tutmak hem olası bel boyun fıtıklarının önüne geçer , hem de var olan ağrılarınızın şiddeti azaltır.

AĞRILARINIZDAN MANUEL TERAPİ İLE KURTULABİLİRSİNİZ

Manuel terapi, ülkemizde henüz yeni yeni bilinen bir tedavi olsa da, geçmişi Hipokrat’a kadar dayanmaktadır ve modern tıpta da yerini çoktan almıştır. Manuel Terapi eğitimi almış fizyoterapistler tarafından tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olarak, diğer fizik tedavi metotlarıyla da bütünleştirilerek gereksiz ameliyatları önlemek ve yaşam kalitesini arttırmak üzere tüm kas iskelet sistemi problemlerinde uygulanmaktadır.

Özellikle bel boyun ağrılarında kullanılan manuel terapi. hiçbir cihaz kullanılmadan sadece elle yapılan ve içerisinde farklı tekniklerin kullanıldığı bir tedavi yöntemidir. Sizde bel,boyun ve sırt ağrılarından muzdaripseniz, tedaviyle ağrılarınızdan kurtulamadığınız fıtıklarınız varsa, vakit kaybetmeden manuel terapi konusunda uzman bir fizyoterapiste başvurun.