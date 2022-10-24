Belarus savaşa katılacak mı?

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ortak askeri kuvvet oluşturduklarını bildirdi.

Lukaşenko daha önce de defalarca Ukrayna’nın ülkesine saldırmaya hazırlandığını iddia etmişti. Ukrayna’da ve müttefiki olan ülkelerde askeri uzmanların ve politikaların akıllarında ise şu sorular var:

Belarus ordusunun, Ruslarla birlikte savaşa katılması ne kadar olası? Belarus’tan yeni bir Rus saldırısı olasılığı ya da Kiev’e yönelik yeni bir saldırı girişimi var mı?

BBC, politikacılar ve askeri uzmanlarla bu olasılıkları ve beklentileri konuştu.

BELARUS’TA NE KADAR RUS BİRLİĞİ VAR?

Belarus topraklarından gerçekleştirilecek olası bir saldırı, yaz boyu konuşulan konular arasındaydı. Ancak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Belarus sınırındaki durumun “önemli bir değişiklik göstermediğini” bildirdi.

Ancak Rusya sonbahar aylarıyla beraber, Belarus topraklarına yeniden asker yerleştirmeye başladı. Durum, Rusya’nın ilan ettiği kısmi seferberlikle birlikte daha da endişe verici boyutlara ulaştı. Ukrayna istihbaratının bildirdiğine göre, seferber edilmiş 20 bin yeni Rus askerinin Belarus’a yerleştirilmesi bekleniyor.