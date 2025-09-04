Belaruslu Natalia, Tahtalı Dağı’nda Uçtu

BELARUSLU BEDENSEL ENGELLİ KADIN TATİLİNDEN UNUTULMAZ BİR DENEYİM YAŞADI

Antalya’nın Kemer ilçesine tatile gelen 50 yaşındaki Belaruslu Natalia Averchanka, 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı’nın zirvesinden yamaç paraşütüyle ikili atlayış gerçekleştirdi. Tatile gelen Natalia, tekerlekli sandalyesiyle bindiği teleferikle Tahtalı Dağı’nın zirvesine çıktığı anlar, ona unutulmaz bir deneyim sundu.

YAMAÇ PARAŞÜTÜ ATLAMAK İÇİN HAZIRLIKLAR YAPILDI

Zirveye ulaştığında, Natalia Averchanka’nın profesyonel yamaç paraşütü pilotu ile birlikte ikili atlayış yapmak istemesi üzerine, tekerlekli sandalyesiyle kalkış noktasına kadar götürüldü. Harnesse yerleştirilen Natalia, paraşüt pilotuyla beraber havalanarak muhteşem manzaraların tadını aldı. Uçuş sırasında Olympos ve Çıralı plajlarıyla Phaselis Antik Kenti’nin görsel şölenini havadan izleme fırsatı buldu.

UNUTULMAZ BİR UÇUŞ DENEYİMİ

Yaklaşık 45 dakika süren bu heyecan dolu uçuşun ardından Natalia Averchanka ve paraşüt pilotu sahile iniş yaptı. Yamaç paraşütü firmasının yetkilisi Mehmet Dursun, “Amacımız sadece adrenalin değil, aynı zamanda özgürlüğün ve doğanın güzelliklerini herkesin deneyimlemesini sağlamak. Natalia’nın gökyüzünde yaşadığı mutluluğa tanıklık etmek bizim için en büyük ödül oldu” diye belirtti.