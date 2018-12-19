Başbakan istifa ediyor

Koalisyon krizi yaşanan Belçika’da beklenen istifa geldi. Belçika Başbakanı Charles Michel, istifasını Kral Philippe’e sunacağını bildirdi.

Belçika Başbakanı Charles Michel, Belçika Federal Parlamentosunda “güvensizlik oyu” verilmesi üzerine istifa edeceğini açıkladı. Michel, “İstifamı sunma kararı alıyorum. Hemen Krala gideceğim” dedi.

İstifa kararı alan Başbakan Michel’in istifasını Belçika Kralı Philippe’nin “bekletme”, “kabul etme” ya da “reddetme” yetkisi bulunuyor. Başbakan Michel’in Fas’ın Marakeş kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Küresel Göç Mutabakatı’nı imzalamasının ardından koalisyon ortaklarından Yeni Flaman İttifak Partisi (N-VA) koalisyondan ayrılmıştı. Bu da 3 ortalık koalisyon hükümetinde krize neden olmuştu.

TRT