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Belçika’da Hava Sahasında Geçici Kapanma Yaşandı

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HAVA TRAFİK KONTROLÜNDEKİ AKSAKLIKLAR

Belçika’daki hava trafik kontrolündeki sorunlar, Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun Avrupa Birliği (AB) liderleriyle gerçekleştirmeyi planladığı görüşmeyi iptal etmesine yol açtı. Skeyes, Belçika’nın hava trafik kontrol hizmeti sağlayıcısı olarak, ana bilgisayar sisteminin yerel saatle 15.00 civarında istediği şekilde çalışmadığını bildirdi.

UÇUŞLARDAKİ YENİ YÖNLENDİRMELER

Belçika medyasına yansıyan haberlere göre, yaşanan aksaklık nedeniyle birçok uçak başka ülkelere yönlendirildi. Başkent Brüksel’e iniş yapamayan uçaklar arasında, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Enerjiden Sorumlu Komisyon Üyesi Dan Jorgensen ile görüşme planlayan Slovakya Başbakanı Fico’nun uçağı da bulunuyordu.

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