Belçika’da Huzurevi Salgını: 8 Kişi Öldü

SALGINDAN ETKİLENEN BÖLGELER VE VAKA SAYILARI

Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenlik Ajansı Sözcüsü Helene Bonte, AA muhabirine yaptığı açıklamada salgının ilk olarak 17 Ağustos’ta Flaman bölgesinde tespit edildiğini belirtiyor. 17-25 Ağustos tarihleri arasında, Flaman bölgesinde bulunan 8 huzurevinde 48 hasta, Fransızca konuşulan Valon bölgesinde 3 huzurevinde 14 hasta, başkent Brüksel’de ise 1 huzurevinde 1 kişi enfekte oldu. Böylece E. coli bakterisinden kaynaklanan salgına yakalanan toplam hasta sayısı 63’e yükseldi.

SALGININ SEBEPLERİ VE KOMPLİKASYONLAR

Bu salgın nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Hastalar arasında görülen belirtiler arasında şiddetli karın ağrısı, ishal, bulantı, kusma, hafif ateş, yorgunluk ve halsizlik yer alıyor. Özellikle ağır vakalarda, böbrek fonksiyon bozukluğu ve kansızlık gibi komplikasyonların da kaydedildiği belirtildi. Salgının, ortak bir gıda ürününden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Yeni gıda kaynaklı enfeksiyon belirtisi olmadığı ancak bulaşma tehlikesinin sürdüğü ifade ediliyor.

