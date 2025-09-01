Belçika’da Huzurevi Salgını Yaşanıyor

SALGININ TESPİTİ

Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenlik Ajansı Sözcüsü Helene Bonte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, E. coli bakterisi sebebiyle ortaya çıkan salgının ilk olarak 17 Ağustos’ta Flaman bölgesinde belirlendiğini aktarıyor. 17-25 Ağustos tarihleri arasında, Flaman bölgesindeki 8 huzurevinde 48 vaka, Fransızca konuşulan Valon bölgesindeki 3 huzurevinde 14 vaka ve başkent Brüksel’deki 1 huzurevinde ise 1 vaka rapor edildi. Böylece toplam hasta sayısı 63’e yükseldi.

SALGININ ETKİLERİ

Salgın nedeniyle 8 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Enfekte olan kişilerde, şiddetli karın ağrısı, ishal, bulantı, kusma, hafif ateş, yorgunluk ve halsizlik gibi belirtiler görüldü. Daha ağır vakalarda ise böbrek fonksiyon bozukluğu ve kansızlık gibi komplikasyonlar kaydedildi. Salgının, ortak bir gıda ürününden kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.

HALE HAZIRLIKLAR VE PİYASA DURUMU

Salgına dair yeni bir gıda kaynaklı enfeksiyon belirtisi olmadığı, ancak bulaşma tehlikesinin sürdüğü bildiriliyor. Yetkililer, durumu yakından takip ediyor ve gerekli önlemleri almaya devam ediyor.