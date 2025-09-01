Belçika’da Salgın: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

SALGININ TESPİTİ

Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenlik Ajansı Sözcüsü Helene Bonte, yaptığı açıklamada, salgının ilk olarak 17 Ağustos’ta Flaman bölgesinde tespit edildiğini duyurdu. 17-25 Ağustos döneminde, Flaman bölgesindeki 8 huzurevinde 48 vaka, Fransızca konuşulan Valon bölgesindeki 3 huzurevinde 14 vaka ve başkent Brüksel’deki 1 huzurevinde 1 vaka kaydedildi. Böylece E. coli bakterisi nedeniyle enfekte olan toplam hasta sayısı 63’e ulaştı. Salgın sonucunda ise 8 kişi hayatını kaybetti.

SEMPTOMLAR VE KOMPLİKASYONLAR

Vakalarda görülen belirtiler arasında şiddetli karın ağrısı, ishal, bulantı, kusma, hafif ateş, yorgunluk ve halsizlik yer alıyor. Ağır vakalarda ise böbrek fonksiyon bozukluğu ve kansızlık gibi komplikasyonlar da ortaya çıkabiliyor. Salgının, ortak bir gıda ürününden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Henüz yeni bir gıda kaynaklı enfeksiyon belirtisi görülmemesine rağmen, bulaşma tehlikesinin devam ettiği bildirildi.