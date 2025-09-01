Belçika’da Salgın: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Gündem

BELÇİKA’DA E. COLI SALGINI TESPİT EDİLDİ

Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenlik Ajansı Sözcüsü Helene Bonte, salgının ilk belirtisinin 17 Ağustos’ta Flaman bölgesinde ortaya çıktığını duyurdu. 17-25 Ağustos tarihleri arasında Flaman bölgesindeki 8 huzurevinde 48, Fransızca konuşulan Valon bölgesindeki 3 huzurevinde 14 ve başkent Brüksel’de 1 huzurevinde 1 kişi enfekte oldu. Bu durum, E. coli bakterisiyle ilişkilendirilen salgına yakalanan toplam hasta sayısının 63’e çıkmasına neden oldu. Salgın sebebiyle 8 kişi yaşamını yitirdi.

SALGIN BELİRTİLERİ VE KOMPLİKASYONLAR

Vakalarda görülen başlıca belirtiler arasında şiddetli karın ağrısı, ishal, bulantı, kusma, hafif ateş, yorgunluk ve halsizlik bulunuyor. Daha ağır vakalarda ise böbrek fonksiyon bozukluğu ve kansızlık gibi komplikasyonlar yaşanabiliyor. Salgının ortak bir gıda ürünü kaynaklı olabileceği düşünülüyor. Şu an itibarıyla yeni bir gıda kaynaklı enfeksiyon belirtisi yok, ancak bulaşma riskinin devam ettiği bildiriliyor.

