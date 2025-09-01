Gündem

Belçika'da Salgın: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

SALGININ BAŞLANGICI VE KAPSAMI

Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenlik Ajansı Sözcüsü Helene Bonte, yapılan açıklamada, salgının ilk olarak 17 Ağustos’ta Flaman bölgesinde tespit edildiğini belirtiyor. 17-25 Ağustos tarihleri arasında Flaman bölgesindeki 8 huzurevinde 48 kişi, Fransızca konuşulan Valon bölgesindeki 3 huzurevinde 14 kişi ve başkent Brüksel’deki 1 huzurevinde 1 kişi enfekte oldu. Böylece E. coli bakterisi dolayısıyla ortaya çıkan salgında toplam hasta sayısı 63’e ulaşıyor.

AĞIR SONUÇLAR VE BELİRTİLER

Salgın sonucu 8 kişinin hayatını kaybetmesi dikkat çekiyor. Vakalarda görülen belirtiler arasında şiddetli karın ağrısı, ishal, bulantı, kusma, hafif ateş, yorgunluk ve halsizlik bulunuyor. Ayrıca, ağır vakalarda böbrek fonksiyon bozukluğu ve kansızlık gibi komplikasyonlar da tespit ediliyor. Salgının ortak bir gıda ürününden kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.

BULAŞMA TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Yeni gıda kaynaklı enfeksiyon belirtisi olmadığı, ancak bulaşma tehlikesinin devam ettiği belirtiliyor. Bu nedenle dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

