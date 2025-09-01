Belçika’da Salgın Paniği: 8 Kişi Öldü

SALGININ BAŞLANGICI VE YAYILIMI

Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenlik Ajansı Sözcüsü Helene Bonte, yaptığı açıklamada, salgının ilk olarak 17 Ağustos’ta Flaman bölgesinde tespit edildiğini ifade ediyor. 17-25 Ağustos tarihleri arasında Flaman bölgesindeki 8 huzurevinde 48 kişi, Fransızca konuşulan Valon bölgesindeki 3 huzurevinde 14 kişi ve başkent Brüksel’deki 1 huzurevinde 1 kişi enfekte oldu. Böylelikle E. coli bakterisi kaynaklı salgına yakalanan toplam hasta sayısı 63’e ulaşmış durumda.

SALGIN SONUÇLARI VE BELİRTİLERİ

Salgın nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti. Vakalar arasında şiddetli karın ağrısı, ishal, bulantı, kusma, hafif ateş, yorgunluk ve halsizlik gibi belirtiler görülüyor. Ağır vakalarda ise böbrek fonksiyon bozukluğu ve kansızlık gibi komplikasyonlar kaydedildi. Salgının, ortak bir gıda ürününden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Yeni gıda kaynaklı enfeksiyon belirtisi olmadığı ancak bulaşma tehlikesinin sürdüğü bildiriliyor.