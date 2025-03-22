Belçika’da Süresiz İşsizlik Maaşı Kaldırılıyor

İŞSİZLİK ÖDENEKLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILACAK

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı David Clarinval, ülkede işsizlik ödeneği sisteminde yenilikler olacağını duyurdu. Federal hükümetin yeni stratejisiyle, 2 yıldan fazla işsizlik maaşı alanların bu hakları sona erecek. Clarinval, bu durumun 100 binden fazla bireyi etkilediğini ve işsizlik ödeneklerinin durdurulacağını ifade etti.

55 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLERDEN BAHSEDİYOR

Clarinval, 2 yıllık süre kuralının yeterince çalışmış 55 yaş üstü bireylere uygulanmayacağını belirtti. Son 3 yıl içerisinde en az bir yıl çalışmış olan kişilerin 1 yıl boyunca işsizlik yardımı alma yetkisi olacağını dile getiren Clarinval, ek olarak her 4 ayda bir ay ek süre kazanılacağını ve 2 yılın üst limit olarak değerlendirileceğini aktardı.

İŞSİZLİK YARDIMLARI HAKKINDAKİ MEVCUT DURUM

Şu anda Belçika, işsizlik yardımlarının süresinde herhangi bir sınır koymuyor. İşsiz kalan birey, son maaşının yüzde 65’i oranında yardım almaya başlıyor. Ayrıca, belirli bir üst sınırı bulunan işsizlik ödeneği, zaman içerinde azalsa da tamamen ortadan kalkmıyor. Verilere göre, Belçika’da 55 yaş altındaki yaklaşık 320 bin işsiz bulunuyor. Bu kişilerin 100 binden fazlası ise 2 yıldan fazla süredir işsizlik maaşı alıyor. Belçika’da mevcut yüksek kamu borcu ve bütçe açığı dikkate alındığında, yeni hükümetin işsizlik ve hastalık yardımları gibi çeşitli sosyal destekleri azaltma niyetinde olduğu görülüyor.