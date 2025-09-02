Haberler

Belçika Dışişleri, Filistin’i Tanıyacak

BELÇİKA’DAN FİLİSTİNLİLER İÇİN DESTEK

Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma Bakanı Maxime Prevot, X hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamada, BM Genel Kurulu’nda Filistin’i tanıyacaklarını duyurdu. Prevot, İsrail’e de yaptırımlar uygulanacağını belirtti. Hem İsrail hükümeti hem de Hamas’a, savaşın durdurulmasına yönelik baskı yapılacağını ifade eden Prevot, ayrıca New York’ta iki devletli çözüme destek veren ülkelerle ortak bir deklarasyona imza atacaklarını bildirdi.

FİLİSTİN’İN BAĞIMSIZLIĞI ÖNEMLİ

Maxime Prevot, Filistin’in tam bağımsızlığına vurgu yaparak, Brüksel’in Filistin’in yeniden inşası için destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Bu açıklama, daha önce İngiltere, Fransa, Kanada ve Malta’nın benzer adımlar atmasının ardından geldi. Söz konusu ülkeler, Eylül ayında gerçekleştirilecek BM toplantılarında Filistin’i devlet olarak tanıma niyetinde olduklarını bildirmişlerdi.

Menteşe’de Molotofkokteyli İhbarı Yapıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın ailesinin dairesine molotofkokteyli atıldı. Vali Akbıyık, Başkan Aras'ı ziyaret ederek olaya dair bilgi aldı. Saldırganların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Ali Yerlikaya, 14 suçlu yakalandı

İçişleri Bakanı, yurt dışında kırmızı bültenle aranan 12 ve ulusal seviyede aranan 2 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Türk polisinin suçluların peşini bırakmayacağı vurgulandı.

