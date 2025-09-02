Haberler

Belçika, Filistin’i Tanıyacaklarını Açıkladı

BELÇİKA BAKANINDAN FİLİSTİN AÇIKLAMASI

Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma Bakanı Maxime Prevot, X hesabından yaptığı açıklamada BM Genel Kurulu’nda Filistin’i tanıyacaklarını belirtti. Prevot, İsrail’e de yaptırımlar uygulanacağını duyurdu. Hem İsrail hükümeti hem de Hamas’ı savaşın sonlanması için harekete geçmeye zorlayacaklarını ifade eden Prevot, ayrıca New York’ta iki devletli çözümü destekleyen ülkelerle ortak bir deklarasyona imza atacaklarını kaydetti.

FİLİSTİN’İN TAM BAĞIMLILIĞI

Filistin’in tam bağımsızlığına özellikle değinen Maxime Prevot, Brüksel’in, Filistin’in yeniden inşası için desteğe hazır olduğunu vurguladı. Bu gelişme, daha önce İngiltere, Fransa, Kanada ve Malta gibi ülkelerin benzer adımlar attığı bir süreçte gerçekleşti. İlgili ülkeler, Eylül ayında yapılacak BM toplantılarında Filistin’i devlet olarak tanıma niyetinde olduklarını açıklamıştı.

Menteşe’de Molotofkokteyli İhbarı Yapıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın ailesinin dairesine molotofkokteyli atıldı. Vali Akbıyık, Başkan Aras'ı ziyaret ederek olaya dair bilgi aldı. Saldırganların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Ali Yerlikaya, 14 suçlu yakalandı

İçişleri Bakanı, yurt dışında kırmızı bültenle aranan 12 ve ulusal seviyede aranan 2 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Türk polisinin suçluların peşini bırakmayacağı vurgulandı.

