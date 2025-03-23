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Belçika Ukrayna Maçı Canlı Yayın Bilgileri

İZLEMEK İSTEYENLER İÇİN CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Belçika’nın Ukrayna ile yapacağı UEFA Uluslar Ligi maçı için heyecan dorukta. Maçın atmosferini canlı yayınla yaşamak isteyen futbolseverler, detaylara ulaşmak için araştırmalar yapıyor.

CANLI YAYIN KANALLARI

Belçika ve Ukrayna arasındaki bu önemli karşılaşma, S Sport Plus ve Exxen kanallarından canlı olarak izlenebiliyor. Maç, bu akşam saat 22.45 itibarıyla başlayacak. Mücadele, Genk’da bulunan Cegeka Arena Stadyumu’nda gerçekleşecek. Futbol keyfini en iyi şekilde yaşamak için bu kanalları takip edebilirsiniz. İyi seyirler dileriz!

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