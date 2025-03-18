Belçikalı Diplomatlar 48 Saat İçinde Çıkacak

RUANDA’DAN BELÇİKA’YA DİPLMATİK KESİNTİ

Ruanda Dışişleri Bakanlığı, Belçika’nın yeni-sömürgecilik hezeyanlarına dair açıklamalarının ardından Brüksel ile diplomatik ilişkilerin hemen kesilmesi yönünde bir karar aldığını duyurdu. Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada, “Belçika’nın Ruanda’ya yönelik zavallı girişimlerinin değerlendirilmesinin ardından bu karar alınmıştır.” ifadesini kullandı.

BELÇİKA’NIN RUANDA’YA YÖNELİK YANLIŞ POLİTİKALARI

Açıklamada, Belçika’nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde süregeldikleri çatışmalardan önce de Ruanda’yı hedef alan sözler sarfettiği kaydedildi. Belçika’nın sürekli olarak Ruanda’yı baltalamaya çalıştığı iddia edilirken, bu ülkenin bölgesel çatışmada açıkça taraf olduğu savunuldu. “Hem Ruanda’yı hem de bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmıştır.” denilen açıklamada, “Ruanda’ya karşı haksız bir düşmanca görüş oluşturmak için yalan ve manipülasyon kullanarak farklı forumlarda sistematik şekilde harekete geçmeye devam ediyor.” denildi.

DİPLOMATLARIN ÜLKEYİ TERKİ İSTENİYOR

Yapılan açıklamada, bu kararın Ruanda’nın ulusal çıkarlarını ve Ruandalıların onurunu koruma amacı taşıdığı vurgulandı. Tüm Belçikalı diplomatların 48 saat içinde ülkeyi terk etmeleri istendi. Ayrıca, Viyana Sözleşmesi’ne uygun olarak Ruanda’nın Kigali’deki Belçika diplomatik misyonuna ait binalar, mülkler ve arşivlerin korunacağı bildirildi. Ruanda, Belçika’nın Kigali’yi KDC’nin doğusundaki çatışmaları desteklemekle ve toprak bütünlüğüne saldırmakla suçlaması sonrası, Belçika ile yardım işbirliğini de durdurmuştu.