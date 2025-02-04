Belçim Bilgin: Derinlikli Hikayelerin Tutkunuyum

ANKARA BAĞLANTISI

“Doğma büyüme Ankaralıyım” diyen Bilgin, “Çok özel bir iş içinde olduğumu hissederek dönüyorum ekrana.” ifadesini kullandı ve “Çok uzun zaman sonra bu kadar dokunaklı, her karakterin bir sürü yönüyle ele alındığı psikolojik derinliği olan bir projede olmak harika. Doğma büyüme Ankaralı olmam, annemin Ankaralı olması, çocukluğumu orada geçirmiş olmam, dedemin adının Hasan (Çelik) olması ve dedemin vefat ettiği gün bu senaryonun bana karakter dökümünün gelmiş olması projeyi daha da özel yapıyor. Dedem de hatırı sayılır bir inşaat mühendisiydi. Sanki onun hikayesine de başka bir yerden metaforik olarak selam çakıyormuş gibi hissettirdi.” diye ekledi.

İNSANİ HİKAYELERE OLAN İHTİYAÇ

Bilgin, insanları etkileyen hikayelerin kıymetli olduğunu vurgulamakta ve “İnsani bir hikaye çok ihtiyacımız var” şeklinde düşüncelerini iletiyor.