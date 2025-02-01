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Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür Yeniden Bir Arada

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14 YIL SONRA YENİDEN KAREKODDA

Belçim Bilgin, “Sevinç” karakteriyle 9. bölüm itibariyle Annem Ankara’da izleyiciyle buluşacak. 2011 yılında gösterime giren Aşk Tesadüfleri Sever filminden tam 14 yıl sonra Mehmet Günsür ile yeniden aynı projede yer alıyor. Bu dizide Başak Angigün’ün kendi yaşam hikayesinden yola çıkarak yazdığı senaryoda, Bilgin olayların akışını değiştirecek bir role sahip.

İLHAM VERİCİ BİR HİKAYE

Dizide, gerçek bir hikaye üzerinden yola çıkılıyor. Başak Angigün’ün hayatındaki olayların anlatıldığı bu proje, izleyicilerin ilgisini çekerken, Bilgin’in performansı da dikkat çekiyor. Bu tür hikayeler genellikle geniş bir kitleye hitap ediyor ve izleyicilerin duygusal bağ kurmasını sağlıyor.

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