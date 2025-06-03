Belediye 4 Kamyonet Çöp Çıkardı

KOMŞULAR KÖTÜ KOKULARDAN ŞİKAYET ETTİ

Eskişehir’de, komşuların kötü kokular sebebiyle ihbarda bulunduğu bir evden belediye ekipleri dört kamyonet çöp çıkardı. Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi Gap Sokak’ta yalnız yaşayan Alzheimer hastası Nahide G. (73) ile ilgili komşuları, evden yaklaşık iki yıldır kötü kokular yükseldiğini belirterek şikayette bulundu.

EVE İLK MÜDAHALE ZABITA VE POLİS EKİPLERİNDEN

İhbar üzerine adrese yönlendirilen Tepebaşı Belediyesi zabıta ve polis ekipleri evde ciddi miktarda çöp buldu. Daire, mahkeme kararıyla temizlenmeye alındı. Şarhöyük Mahalle Muhtarı Ayşe Yılmaz’ın da yer aldığı temizlik işlemlerinde, Tepebaşı Belediyesi temizlik görevlileri tarafından evden dört kamyonet dolusu çöp çıkartıldı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen Nahide G.’nin yaklaşık iki yıldır evinde çöp biriktirdiği ifade ediliyor.