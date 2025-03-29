Belediye Başkanı Aşgın’dan Pazarda Sert Denetim

DENETİM SIRASINDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, halk pazarında yaptığı denetimlerde bazı esnafın tezgah düzeniyle oynaması sonucu tüketicileri yanıltmaya çalıştığını fark etti. Ürünlerin ön kısmında göz alıcı olanların, arka kısımlarında ise daha düşük kalite ürünlerin bulunduğunu gören Aşgın, duruma sert bir şekilde tepki gösterdi.

HİÇBİR AHLAKİ DEĞERLE BAĞDAŞMIYOR

Bazı esnafın kaliteli ürünleri öne çıkararak, arka taraflarda daha düşük niteliklerde ürünler bulundurduğunu tespit eden Aşgın, gördüğü durum karşısında adeta isyan etti. Aşgın, “Arkaya başka, öne başka koyuyorlar. Ya böyle bir ahlak olur mu? Bu Müslümanlıkta da yok, insanlıkta da yok” diyerek tepkisini açıkça dile getirdi.

DENETİMLER ARTIRILACAK

Denetimlerin daha sık yapılması konusunda zabıta ekiplerine talimat veren Aşgın, “Sabah ayrı, öğleden sonra ayrı denetim istiyorum. Bunların hepsine basacaksınız cezayı” diyerek, pazar esnafının daha düzenli ve dürüst bir şekilde çalışması için yaptırımların artırılacağını vurguladı.