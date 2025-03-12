Belediye Başkanı Çalık’tan Ramazan Ayı Ziyaretleri

RAMAZAN ZİYARETLERİ VE DAYANIŞMA RUHU

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Ramazan ayı dolayısıyla ilçe esnafını ziyaret ederek onların öneri ve taleplerini dinliyor. Çalık, bu ziyaretlerin ardından Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tamer Özdemir’in ailesine evlerinde iftar ziyareti gerçekleştiriyor. Amacı, Ramazan ayının manevi atmosferini ilçe halkıyla yaşamak ve dayanışma ruhunu güçlendirmek.

ESNAF ZİYARETLERİ VE DESTEK

Başkan Çalık, ilk olarak Adnan Kahveci Mahallesi Anadolu Caddesi’nde bulunan esnafları tek tek ziyaret ediyor. Dükkan sahipleriyle birebir görüşmeler yaparak, Ramazan’a özgü iş yoğunluğundaki ihtiyaçlarını not alıyor. Ziyaretlerinde esnafın başarı dileklerini ileten Çalık, onların sorunlarını çözmek adına her zaman destek olacağına belirtiyor.

ŞEHİT AİLELERİYLE DAYANIŞMA

İftar saatinde, eşi Zehra Çalık ile birlikte Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tamer Özdemir’in baba ocağında şehit ailesiyle bir araya geliyor. Burada iftar sofrasına oturan Başkan Çalık, şehitlerin aziz hatırasını anarak, “Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak en büyük görevimiz” diyor.

VATANDAŞLARLA SOHBET VE PAYLAŞIM

Akşam saatlerinde ise vatandaşlarla bir çay sohbeti düzenleyen Başkan Çalık, komşularıyla bir araya gelerek onların talep ve önerilerini dinliyor. Ramazan’ın paylaşmanın ve dayanışmanın güzel bir örneği olduğunu söyleyen Çalık, “Biz de bu bilinçle esnafımızın ve tüm komşularımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Kentimizin ruhunu yansıtan bu süreçte herkesin gönül zenginliğiyle bir araya gelmesinden mutluluk duyuyor, Ramazan’ın getirdiği bereket ve huzurun tüm ilçemize yayılmasını diliyorum” ifadelerini kullanıyor.