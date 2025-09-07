Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, Çölyak Hastalarıyla Kahvaltı Düzenledi

BAŞKAN KASAP, ÇÖLYAK HASTALARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, Çölyak hastalarıyla bir kahvaltıda buluştu. Tarihi Taşmektep’te düzenlenen kahvaltıya, Kaymakam Ünal Coşkun ve çölyak hastası vatandaşlar katıldı. Kahvaltıda, hastalarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kasap, çölyak hastaları için kahvaltı programlarının devam edeceğini ve bir hekim olarak onların sorunlarıyla ilgilenip çözüm bulmaya çalışacağını ifade etti. Kasap, hastaların beslenmelerine dikkat etmelerinin önemini vurguladı. Kahvaltı sonrasında çölyak hastalarına glüten içermeyen ürünler ve diğer gıda maddeleri hediye edildi. Programdan dolayı hastalar, Dr. Özer Kasap’a teşekkür ettiler.

DUA PROGRAMI GAZZE İÇİN DÜZENLENDİ

İHH Beypazarı Temsilciliği, “Cihannüma Sabah Namazı Buluşması” etkinliği gerçekleştirdi. Cemil Ercan Camisi’nde düzenlenen bu buluşmada, İsrail’in saldırıları altında bulunan Gazze halkı için dua edildi ve İsrail kınandı. İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, zikir ve duaların devam edeceğini belirtti. Programın ardından İHH Beypazarı Temsilciliği, katılımcılara kahvaltı ikram etti.