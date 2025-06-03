Belediye Başkanı İhaleye Katılmadı

MEVLÜT ÖZTEKİN’DEN CEVAP

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in belediyenin iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Öztekin, Özel’in belediyelerine dair sözlerinde değinilen ismin bahsi geçen ihaleye katılmadığını belirtti. CHP Genel Başkanı’nın parti grubunun toplantısında Kağıthane Belediyesi ile ilgili yaptığı beyanlara sosyal medya üzerinden cevap veren Öztekin, “Özel, belediyeler hakkında olumsuz bir algı oluşturma çabasında ve yanlış bilgi veriyor” dedi.

SAYIŞTAY RAPORU VE İHALE DETAYLARI

Öztekin, Özel’in Sayıştay denetim raporlarını yanlış yorumladığını dile getirerek, “Çeşitli hizmet kalemlerinin birbiriyle olan bağlantısını kopartarak demagoji yapıyor” şeklinde konuştu. Öztekin, Özel’in bahsettiği konunun 4734 Sayılı Kanun’un 19. maddesine göre açık ihale usulüyle gerçekleştirilen, 2022/1376447 numaralı ‘Eğitim-Kültür-Sanat ve Sosyal Faaliyetler Hizmet Alımı’ ihalesi olduğunu vurguladı. Bu ihalenin, 2023 yılına ait resmi gün ve ulusal bayram programlarını kapsadığını ifade etti.

Öztekin, etkinliklerin gerektirdiği tüm kalemlerin etkinliklere katılan birçok firma tarafından rekabet koşulları içerisinde yapıldığını açıkladı. Ancak Özel’in üzerinde durduğu ve ismini anarak belirttiği firmanın, bahsi geçen ihaleye katılmadığını vurguladı. İhaleyi farklı bir firmanın şeffaf bir şekilde aldığını belirten Öztekin, Özel’in hizmet kalemlerini ayrıymış gibi göstererek çelişkiler oluşturma çabasının asılsız olduğunu söyledi. Öztekin, “Her bir kalem, resmi gün, bayram programları, sosyal faaliyetler ve yaz etkinlikleri kapsamında yer alan alt başlıklardır” dedi. Özel’in bu hizmetleri bağlamından kopararak toplayıp bir bütün olarak çelişki gibi lanse etmesine tepki gösterdi.